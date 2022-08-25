ЗАЭС была отключена от сети впервые в истории, - Энергоатом

Три других линии связи ранее были повреждены при обстреле.

"В результате этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети - первое в истории станции", - говорится в сообщении.

По данным компании, собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - добавили в "Энергоатоме".