ЗАЕС була відключена від енергомережі вперше в історії, - Енергоатом

Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час обстрілів.

"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в "Енергоатомі".