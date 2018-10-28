Задымление в самолете "Одесса-Дубай" произошло из-за технической неисправности

Иллюстративное фото (flydubai.com)

Авиакомпания перенесла вылет на 28 октября

Задымление на борту самолета "Одесса-Дубай" перед вылетом из одесского аэропорта произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании flydubai.

Сообщается, что на борту рейса FZ724, который 27 октября вылетал из Одессы в Дубай, возникли технические неполадки перед взлетом.

"Вылет рейса перенесен на завтра (28 октября, - ред.), пассажирам при необходимости предоставлено размещение в гостиницах или они вернулись по домам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту Одессы из-за задымления самолета эвакуировали всех пассажиров. Как сообщили в полиции, инцидент произошел во время взлета. По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси, пострадавших нет.

В августе в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела около сотни пассажиров самолета авиакомпании Tunisair были эвакуированы. Эвакуация была проведена сразу после посадки из-за задымления и подозрений о возможном пожаре. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.