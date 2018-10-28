Задимлення в літаку "Одеса-Дубай" сталося через технічну несправність

Ілюстративне фото (flydubai.com)

Авіакомпанія перенесла виліт на 28 жовтня

Задимлення на борту літака "Одеса-Дубай" перед вильотом з одеського аеропорту сталося через технічну несправність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби авіакомпанії flydubai.

Повідомляється, що на борту рейсу FZ724, який 27 жовтня вилітав з Одеси до Дубая, виникли технічні неполадки перед зльотом.

"Виліт рейсу перенесено на завтра (28 жовтня, - ред.), пасажирам при необхідності надано розміщення в готелях або вони повернулися додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту Одеси через задимлення літака евакуювали всіх пасажирів. Як повідомили в поліції, інцидент стався під час зльоту. За попередніми даними, задимлення сталося в районі шасі, постраждалих немає.

У серпні в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела близько сотні пасажирів, літака авіакомпанії Tunisair були евакуйовані. Евакуація була проведена відразу після посадки через задимлення та підозри про можливу пожежу. Пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів.