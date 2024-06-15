Задовольнили вимоги Будапешта: Сійярто про початок перемовин щодо вступу України в ЄС

За його словами, мова про права угорської нацменшини у Закарпатті.

"Наша позиція з самого початку полягала в тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого подальшого прогресу. Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою", - написав він.

Як розповів Сійярто, у Брюсселі пройшли запеклі дебати та було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною.

"Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки", - повідомив глава МЗС Угорщини.

Що передувало

Нагадаємо, ще у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" щодо початку вступних переговорів з ЄС. Для цього були прийняті відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.

Однак Угорщина кілька разів блокувала таке рішення, нібито через претензії щодо політики України стосовно національних меншин.

При цьому щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.

Вчора стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Переговори розпочнуться вже 25 червня.

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