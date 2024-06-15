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Удовлетворили требования Будапешта: Сийярто о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Венгрия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, потому что Киев "удовлетворил требования Будапешта".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, речь идет о правах венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

"Наша позиция изначально заключалась в том, что уважение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой для любого дальнейшего прогресса. Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке", - написал он.

Как рассказал Сийярто, в Брюсселе прошли жесткие дебаты и были достигнуты договоренности: все венгерские условия были включены в рамочный документ для переговоров с Украиной.

"Так что теперь у нас есть документ из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы", - сообщил глава МИД Венгрии.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" по поводу начала вступительных переговоров с ЕС. Для этого были приняты соответствующие решения в блоке, включая одобрение переговорной рамки.

Однако Венгрия несколько раз блокировала такое решение, якобы из-за претензий относительно политики Украины относительно национальных меньшинств.

При этом по поводу начала вступительных переговоров с Молдовой у Будапешта никаких претензий не было.

Вчера стало известно, что послы Евросоюза одобрили переговорную рамку по вступлению Украины в блок. Переговоры начнутся 25 июня.

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