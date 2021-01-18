Задолженность по зарплате за месяц сократилась почти на 700 млн гривен

По оперативным данным Государственной службы по вопросам труда, сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн или на 18% за месяц. Речь идет о периоде с 7 декабря 2020 года по 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2021", - указано в сообщении.

Отмечается, что наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области. Наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

При этом львиная доля (89,1%) или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности.

Сказано, что предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия "Укравтодора" - на 54 млн грн и предприятия "Укроборонпрома" - почти на 43 млн грн. Последний сейчас является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины.

Напомним, в конце декабря в Кабинете министров обещали погасить задолженность перед шахтерами до конца 2020 года.