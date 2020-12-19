Задолженность перед шахтерами погасят до конца года, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

До конца года правительство погасит задолженность по выплате заработных плат шахтерам. Средства начнут перечислять уже с понедельника.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил премьер'ер, правительство планирует завершить текущий год с выполнением всех финансовых обязательств'язань, которые были запланированы госбюджетом на 2020 год. В частности, это касается выплат зарплат.

"Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата труда за декабрь для всех шахтеров", - сказал Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты шахтерам за октябрь и ноябрь полностью выплачены.

РБК-Украина писало, что в ноябре исполняющая обязанности'язки министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает выделение еще 1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости Денис Шмигаль, Сергей Марченко, Ольга Голубовская и другие в студии обсуждают Госбюджет 2021. Также думают над тем, не поедут украинские врачи на заработки в Польшу и хватит ли средств на заработную плату медработникам. Кроме того, Савик Шустер возьмет эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Свобода слова Савика Шустера" от 18 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.

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Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.

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А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".

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Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.

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Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

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