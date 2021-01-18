Заборгованість по зарплаті за місяць скоротилась майже на 700 млн гривень

За оперативними даними Державної служби з питань праці, сума заборгованості підприємств по заробітній платі по всій Україні зменшилась майже на 700 млн грн або на 18% за місяць. Йдеться про період з 7 грудня 2020 року по 11 січня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сума заборгованості підприємств по заробітній платі по всій Україні зменшилась майже на 700 млн грн, або на 18%, з 3,8 млрд грн станом на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн станом на 11.01.2021", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільший внесок у покриття заборгованості зробили Донецька (299 млн грн), Львівська (169 млн грн) та Харківська (97 млн грн) області. Найбільшим боржником все ще залишається Донецька область з показником 719 млн грн.

При цьому левова частка (89,1%) або 623,8 млн грн погашення заборгованості з заробітної плати припадає на підприємства державної форми власності.

Сказано, що підприємства Міненерго скоротили заборгованість на 535 млн грн, підприємства "Укравтодору" - на 54 млн грн та підприємства "Укроборонпрому" - майже на 43 млн грн. Останній наразі є найбільшим боржником (587 млн грн) в розрізі центральних органів влади України.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Кабінеті міністрів обіцяли погасити заборгованість перед шахтарями до кінця 2020 року.