Держимся! Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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- Сколько запланировано денег на медицину? Хватит ли средств на заработную плату медработникам?
- Поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?
- Итоги Всеукраинской акции «Я дякую».
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Сергей Цинтарь, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;
Дмитрий Верига, врач-уролог;
Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Игорь Терехов, первый заместитель мэра Харькова;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;
Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования «Медтехника +».
Они говорят, а решает народ.