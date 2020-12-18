Держимся! Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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- Итоги Всеукраинской акции «Я дякую».

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Сергей Цинтарь, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;

Дмитрий Верига, врач-уролог;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Игорь Терехов, первый заместитель мэра Харькова;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;

Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования «Медтехника +».

Они говорят, а решает народ.