Количество получателей субсидий в октябре уменьшилась до 1,5 млн хозяйств

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средний размер субсидии в октябре вырос до 540 гривен

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2018 года получали 1497,1 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2018 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 57,8% и составил 538,9 грн.

В январе-октябре 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату услуг обратилось 6107,0 тыс. домохозяйств, что на 20,5% меньше, чем в январе-октябре 2017 года. За это время назначены субсидии 3865,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 52,6%.

Напомним, впервые за последние несколько лет в проекте госбюджета-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство предлагает урезать эту статью расходов почти на 16 млрд гривен в сравнении с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.