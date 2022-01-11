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Задолженность за коммуналку стремительно растет: за что не платят украинцы

Автор: Александр Белоус

С началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снова начала расти. По состоянию на конец ноября 2021 года долги составили 72,6 млрд гривен, увеличившись за месяц на 7,0 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября долги украинцев составили:

  • За поставку и распределение природного газа - 29,2 млрд гривен,
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд гривен,
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,
  • За управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен,
  • За обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен,
  • За поставки и распределение электрической энергии - 6,9 млрд гривен.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2021 года составили 23,2 млрд грн. Это на 5,0% больше, чем в ноябре прошлого года (22,1 млрд грн).

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Государственная служба статистики