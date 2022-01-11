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Заборгованість за комуналку стрімко зростає: за що не платять українці

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 14:20
Заборгованість за комуналку стрімко зростає: за що не платять українці Фото: українці нарощують борги за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початком опалювального сезону заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг знову почала зростати. Станом на кінець листопада 2021 року борги склали 72,6 млрд гривень, збільшившись за місяць на 7,0 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 30 Листопада борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 29,2 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 23,3 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 6,9 млрд гривень.

Заборгованість за комуналку стрімко зростає: за що не платять українці

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в листопаді 2021 року склали 23,2 млрд грн. Це на 5,0% більше, ніж у листопаді минулого року (22,1 млрд грн).

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Державна служба статистики
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