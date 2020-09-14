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Задолженность клиентов "Запорожгаза" превысила 30 млн гривен

Запорожье, Понедельник 14 сентября 2020 18:08
Задолженность клиентов "Запорожгаза" превысила 30 млн гривен
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Долги потребителей газа за услуги его доставки перед АО "Запорожгаз" достигли 30,7 млн гривен. Это вдвое превышает задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"Среди крупнейших должников "Запорожгаза" за услуги по доставке газа - предприятия ТКЭ Запорожской области, которые задолжали почти 21 млн гривен. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, на которых приходится остальные неплатежей", - говорится в сообщении.

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Мы направили в парламент информацию относительно наших расчетов с Оператором ГТС и данные об ухудшении платежей со стороны потребителей. Имеющаяся тенденция – двукратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года – когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги по доставке газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет только о временном моратории на начисление пени", - отметила финансовый директор АО "Запорожгаз" Юлия Омельченко.

АО "Запорожгаз" призывает потребителей вовремя платить за услугу распределения газа и не допускать наращивания долгов, ведь от этого зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение, а также расчеты с оператором ГТС.

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