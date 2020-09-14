Заборгованість клієнтів "Запоріжгазу" перевищила 30 млн гривень

Газовий вентиль (УНІАН)

Борги споживачів газу за послуги його доставки перед АТ "Запоріжгаз" досягли 30,7 млн гривень. Це вдвічі перевищує заборгованість компанії перед Оператором ГТС.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"Серед найбільших боржників "Запоріжгазу" за послуги доставки газу - підприємства ТКЕ Запорізької області, які заборгували майже 21 млн гривень. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, на котрих припадає решта неплатежів", - йдеться у повідомленні.

В цьому році на зростання боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

"Ми направили до парламенту інформацію щодо наших розрахунків з Оператором ГТС та дані про погіршення платежів з боку споживачів. Наявна тенденція – дворазове перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Вона сформована в першій половині року – коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршилися. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені", - зазначила фінансова директорка АТ "Запоріжгаз" Юлія Омельченко.

АТ "Запоріжгаз" закликає споживачів вчасно сплачувати за послугу розподілу газу і не допускати нарощування боргів, адже від цього залежить безперебійне та безаварійне газопостачання, а також розрахунки з оператором ГТС.