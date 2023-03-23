UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Задіють до 30 тисяч військових. США та Південна Корея проведуть найбільші навчання

Фото: США та Південна Корея проведуть найбільші спільні навчання (twitter.com/USForcesKorea)
Автор: Константин Широкун

Армії США та Південної Кореї проведуть у червні свої найбільші в історії спільні навчання, демонструючи силу Північної Кореї, яка посилила напруженість численними ракетними пусками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання є частиною серії заходів, присвячених 70-річчю союзу двох країн, яке відзначається у 2023 році.

"Ми запланували різні ювілейні програми, спрямовані на досягнення миру через силу за допомогою дій, заснованих на наших можливостях стратегічного стримування та міцної оборонної позиції в умовах ядерних і ракетних загроз, що змінюються з боку КНДР", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Кореї.

Повідомляється, що під час навчань із бойовою стріляниною об'єднані сили продемонструють величезну вогневу міць та мобільність альянсу у безпрецедентному масштабі, у навчаннях можуть бути задіяні близько 29 тисяч військовослужбовців.

В останні тижні сили США та Південної Кореї проводять різні види військової підготовки, у тому числі повітряні та морські навчання за участю американських бомбардувальників B-1B, а також великомасштабні навчання з висадки морського десанту.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбулися спільні навчання США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи".

У КНДР вважають, що ці навчання є "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЮжная Корея