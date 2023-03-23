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Задействуют до 30 тысяч военных. США и Южная Корея проведут крупнейшие учения

Фото: США и Южная Корея проведут крупнейшие совместные учения (twitter.com/USForcesKorea)
Автор: Константин Широкун

Армии США и Южной Кореи проведут в июне свои крупнейшие в истории совместные учения, демонстрируя силу Северной Корее, которая усилила напряженность многочисленными ракетными пусками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Учения являются частью серии мероприятий, приуроченных к 70-летию союза двух стран, которое отмечается в 2023 году.

"Мы запланировали различные юбилейные программы, направленные на достижение мира через силу посредством действий, основанных на наших возможностях стратегического сдерживания и прочной оборонной позиции в условиях меняющихся ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР", - говорится в сообщении Министерства обороны Кореи.

Сообщается, что во время учений с боевой стрельбой объединенные силы продемонстрируют огромную огневую мощь и мобильность альянса в беспрецедентном масштабе, в учениях могут быть задействованы около 29 тысяч военнослужащих.

В последние недели силы США и Южной Кореи проводят различные виды военной подготовки, в том числе воздушные и морские учения с участием американских бомбардировщиков B-1B, а также крупномасштабные учения по высадке морского десанта.

Напомним, с 13 по 23 марта состоялись совместные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

В КНДР считают, что эти учения явля.тся "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.

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