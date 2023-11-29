Задіяно 20 кораблів: країни Північної Європи посилять патрулювання Балтійського моря

"Йдеться про ведення морського спостереження, близько 20 військових кораблів діятимуть у Балтійському морі, а також у деяких частинах Північної Атлантики, щоб врахувати ситуацію з безпекою та краще захистити критично важливу інфраструктуру під водою", - заявив Йонсон.

Він також зазначив, що Об'єднані експедиційні сили раніше не ухвалювали рішення про подібні оперативні заходи, а нинішнє відбулося у тісній консультації з НАТО.

"Це симптом дуже серйозної ситуації з безпекою у світі, але, перш за все, у нашому власному регіоні, і ми повинні мати можливість здійснювати подібні операції для захисту критичної інфраструктури, а також для того, щоб надсилати сигнали Росії", - наголосив він.

Зазначимо, що Об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства – це союз експедиційних сил, до якого окрім Британії входять ще дев'ять її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія. Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Країни НАТО посилюють безпеку Балтійського моря

Нагадаємо, з 20 листопада до 1 грудня Фінляндія вперше у статусі члена НАТО проводить міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23 біля кордонів з Росією.

Також у рамках посилення безпеки в регіоні Німеччина запропонувала НАТО взяти на себе координацію ВМС у Балтійському морі. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Північноатлантичний альянс посилив свої сили на східному фланзі. На думку Міноборони Німеччини, Балтійське море є основним каналом доставки товарів, енергії та телекомунікацій для кількох членів НАТО.