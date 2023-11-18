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Вперше як член НАТО. Фінляндія очолить морські навчання у Балтійському морі

Субота 18 листопада 2023 02:32
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Вперше як член НАТО. Фінляндія очолить морські навчання у Балтійському морі Фото: Фінляндія очолить морські навчання у Балтійському морі (facebook.com/snmg01)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія вперше у статусі члена НАТО очолить міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23 біля кордонів із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Військово-морські навчання "Freezing Winds 23" пройдуть у період з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі. Крім ВМФ Фінляндії, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці сухопутних військ, ВПС та ВМФ Швеції.

Також у рамках навчань будуть задіяні постійний загін кораблів НАТО SNMG1 та постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, до складу яких входять кораблі Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.

Загалом у навчаннях беруть участь 30 бойових кораблів та понад 4 тисячі осіб особового складу.

Фінляндія в НАТО

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.

При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.

Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використати кілька військових баз своєї території.

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