ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Задіяно 20 кораблів: країни Північної Європи посилять патрулювання Балтійського моря

Середа 29 листопада 2023 01:01
UA EN RU
Задіяно 20 кораблів: країни Північної Європи посилять патрулювання Балтійського моря Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри оборони країн Об'єднаних експедиційних сил ухвалили спільне рішення посилити патрулювання Північного та Балтійського морів. Для цієї мети задіяно не менше 20 кораблів.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

"Йдеться про ведення морського спостереження, близько 20 військових кораблів діятимуть у Балтійському морі, а також у деяких частинах Північної Атлантики, щоб врахувати ситуацію з безпекою та краще захистити критично важливу інфраструктуру під водою", - заявив Йонсон.

Він також зазначив, що Об'єднані експедиційні сили раніше не ухвалювали рішення про подібні оперативні заходи, а нинішнє відбулося у тісній консультації з НАТО.

"Це симптом дуже серйозної ситуації з безпекою у світі, але, перш за все, у нашому власному регіоні, і ми повинні мати можливість здійснювати подібні операції для захисту критичної інфраструктури, а також для того, щоб надсилати сигнали Росії", - наголосив він.

Зазначимо, що Об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства – це союз експедиційних сил, до якого окрім Британії входять ще дев'ять її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія. Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Країни НАТО посилюють безпеку Балтійського моря

Нагадаємо, з 20 листопада до 1 грудня Фінляндія вперше у статусі члена НАТО проводить міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23 біля кордонів з Росією.

Також у рамках посилення безпеки в регіоні Німеччина запропонувала НАТО взяти на себе координацію ВМС у Балтійському морі. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Північноатлантичний альянс посилив свої сили на східному фланзі. На думку Міноборони Німеччини, Балтійське море є основним каналом доставки товарів, енергії та телекомунікацій для кількох членів НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балтийское море НАТО Швеція
NEWS
У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу
У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно