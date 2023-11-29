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Задействуют 20 кораблей: страны Северной Европы усилят патрулирование Балтийского моря

Среда 29 ноября 2023 01:01
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Задействуют 20 кораблей: страны Северной Европы усилят патрулирование Балтийского моря Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил приняли совместное решение усилить патрулирование Северного и Балтийского морей. Для этой цели задействуют не менее 20 кораблей.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

"Речь идет о ведении морского наблюдения, около 20 военных кораблей будут действовать в Балтийском море, а также в некоторых частях Северной Атлантики, чтобы учесть ситуацию с безопасностью и лучше защитить критически важную инфраструктуру под водой", - заявил Йонсон.

Он также отметил, что Объединенные экспедиционные силы ранее не принимали решения о подобных оперативных мерах, а нынешнее состоялось в тесной консультации с НАТО.

"Это симптом очень серьезной ситуации с безопасностью в мире, но, прежде всего, в нашем собственном регионе, и мы должны иметь возможность осуществлять подобные операции для защиты критической инфраструктуры, а также для того, чтобы посылать сигналы России", - подчеркнул он.

Отметим, что Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства – это союз экспедиционных сил, в который кроме Британии входят еще и девять ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония. Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Страны НАТО усиливают безопасность Балтийского моря

Напомним, с 20 ноября по 1 декабря Финляндия впервые в статусе члена НАТО проводит международные военно-морские учения Freezing Winds 23 у границ с Россией.

Также в рамках усиления безопасности в регионе Германия предложила НАТО взять на себя координацию ВМС в Балтийском море. Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Североатлантический альянс усилил свои силы на восточном фланге. По мнению Минобороны Германии, Балтийское море является основным каналом доставки товаров, энергии и телекоммуникаций для нескольких членов НАТО.

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Балтийское море НАТО Швеция
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