Задіяли тактику подвійних ударів. Поліція показала удар "Шахеда" під час роботи екстрених служб

"На відео - момент влучання "Шахеда" в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучання іншого "Шахеда" в цивільні обʼєкти та житлові будинки", - сказано у повідомленні.

Під час повторного удару постраждали поліцейський та рятувальник.

Правоохоронці зауважили, що останні рази ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", яка націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.

"Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це - найцинічніша тактика, відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу", - вважають правоохоронці.

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

55 "Шахедів";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

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