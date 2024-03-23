Применили тактику двойных ударов. Полиция показала удар "Шахеда" во время работы экстренных служб

"На видео - момент попадания "Шахеда" в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим в результате предварительного попадания другого "Шахеда" в гражданские объекты и жилые дома", - говорится в сообщении.

В результате повторного удара пострадали полицейский и спасатель.

Правоохранители отметили, что в последний раз враг постоянно использует тактику "двойных ударов", которая нацелена на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи.

"Граждане, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это - самая циничная тактика, отработанная врагом во многих уголках мира", - считают правоохранители.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общей сложности враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.

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