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Задействуют четыре аэродрома и пять полигонов. В Минобороны РФ рассказали об учениях в Беларуси

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Россия, Среда 19 января 2022 17:55
Задействуют четыре аэродрома и пять полигонов. В Минобороны РФ рассказали об учениях в Беларуси Фото: военные учения Беларуси и России пройдут на четырех аэродромах и пяти полигонах (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

На совместных российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов. Ожидается, что тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны границы, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиск, блокирование, уничтожение условного противника.

Напомним, в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Готовятся к началу военных учений.

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