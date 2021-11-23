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С задержкой в полчаса. Поезда в Харьков временно сменят маршрут

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харьковской области из-за ремонтных работ на станции Люботин временно сменится расписание движения поездов. Изменения будут действовать в период с 15 до 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Как отмечает перевозчик, изменение времени отправления и задержек в пути 16 пассажирских поездов, проходящих через Харьков, может составить до 30 минут.

"Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", - уточнили в УЗ.

Кроме того, для поездов №142/141-114/113 Львов - Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка в обоих направлениях на период с 15 до 20 декабря будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Поезд Львов - Бахмут - Львов не будет останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Вместо этого остановки состав будет делать в Славянске и Лозовой.

Из маршрута поезда Ивано-Франковск - Константиновка - Ивано-Франковск исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков. Вместо них состав будет останавливаться в Славянске и Лозовой.

В УЗ обратили внимание пассажиров на то, что эти изменения затрагивают только рейсы в период с 15 по 20 декабря, продажи на которые были временно ограничены для доработки графика.

Напомним, 23 ноября в Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети, в результате были задержаны несколько составов.

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