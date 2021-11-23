Обрыв контактной сети. В Украине произошел сбой в работе поездов
Фото: в Украине произошел сбой в работе поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети. Задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".
Обрыв контактной сети произошел на участке Чернигов - Нежин вблизи станции Липов Рог. Задерживаются ряд поездов, а именно пригородные поезда:
- №6301 Нежин-Чернигов,
- №6302 Чернигов-Нежин (время задержки - до 2 часов 30 минут).
Пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев.
Пассажиры поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.