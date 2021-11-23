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Обрыв контактной сети. В Украине произошел сбой в работе поездов

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 10:14
Обрыв контактной сети. В Украине произошел сбой в работе поездов Фото: в Украине произошел сбой в работе поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети. Задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".

Обрыв контактной сети произошел на участке Чернигов - Нежин вблизи станции Липов Рог. Задерживаются ряд поездов, а именно пригородные поезда:

  • №6301 Нежин-Чернигов,
  • №6302 Чернигов-Нежин (время задержки - до 2 часов 30 минут).

Пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев.

Пассажиры поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.

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