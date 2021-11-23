Із затримкою в півгодини. Потяги до Харкова тимчасово змінять маршрут

Як зазначає перевізник, зміна часу відправлення і затримок в дорозі 16 пасажирських поїздів, що проходять через Харків, може скласти до 30 хвилин.

"Це буде відображено в розкладах, системі продажів і безпосередньо в квитках вже завтра, 24 листопада", - уточнили в УЗ.

Крім того, для поїздів №142/141-114/113 Львів - Бахмут та №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка в обох напрямках на період з 15 до 20 грудня буде змінено маршрут в об'їзд Харкова.

Поїзд Львів - Бахмут - Львів не зупинятиметься на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклія, Харків. Натомість зупинки склад робитиме у Слов'янську та Лозовій.

З маршруту поїзда Івано-Франківськ - Костянтинівка - Івано-Франківськ виключені зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов'янський курорт, Харків. Замість них склад буде зупинятися в Слов'янську і Лозовій.

В УЗ звернули увагу пасажирів на те, що ці зміни зачіпають тільки рейси в період з 15 по 20 грудня, продажі на які були тимчасово обмежені для доопрацювання графіка.