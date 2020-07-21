Затримки громадського транспорту та повалені дерева: наслідки негоди у Києві

У роботі трамваїв та тролейбусів спостерігаються перебої
У Києві через сьогоднішню зливу та сильний вітер сталися підтоплення та повалення дерев. Також у столиці спостерігаються затримки у роботі громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними "Київпастрансу", через скупчення води сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв за маршрутами:
Частина громадського транспорту вже відновила роботу, але курсує з відхиленням від графіка.
Крім того, сильний штормовий вітер спричинив падіння дерева у Святошинському районі Києва. На Борщагівській дерево впало на автомобіль та перекрило рух дорогою.
Фото: повалене дерево на Борщагівській (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)
Нагадаємо, сьогодні погода у Києві різко погіршилася; місто накрила сильна злива, яка супроводжувалася штормовим вітром.
Крім того, дощі з грозами сьогодні прогнозували у західних та деяких північних областях України.