ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затримки громадського транспорту та повалені дерева: наслідки негоди у Києві

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:05
Затримки громадського транспорту та повалені дерева: наслідки негоди у Києві
Фото: злива у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У роботі трамваїв та тролейбусів спостерігаються перебої

У Києві через сьогоднішню зливу та сильний вітер сталися підтоплення та повалення дерев. Також у столиці спостерігаються затримки у роботі громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними "Київпастрансу", через скупчення води сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв за маршрутами:

  • трамваї - №№ 14; 15, 18 (по вул. Дмитрівська/вул.Полтавська); 11, 12, 16, 19 (по вул.Кирилівська/пив. завод);
  • тролейбуси - №№ 41; 22, 27 (по вул.Гетьмана/ вул.Олекси Тихого); 5, 7 (по проспекту Перемоги/ст.м."Берестейська").

Частина громадського транспорту вже відновила роботу, але курсує з відхиленням від графіка.

Крім того, сильний штормовий вітер спричинив падіння дерева у Святошинському районі Києва. На Борщагівській дерево впало на автомобіль та перекрило рух дорогою.

Зображення може містити: рослина, дерево, автомобіль, надворі, природа та вода

Фото: повалене дерево на Борщагівській (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)

Нагадаємо, сьогодні погода у Києві різко погіршилася; місто накрила сильна злива, яка супроводжувалася штормовим вітром.

Крім того, дощі з грозами сьогодні прогнозували у західних та деяких північних областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київливень
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся