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Задержка выплаты дополнительного вознаграждения ВСУ: в Минобороны дали разъяснение

Фото: в Минобороны дали объяснение о задержке дополнительного вознаграждения бойцам ВСУ ( president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Некоторые украинские военные еще не получили дополнительных выплат - 30-100 тысяч гривен. В Минобороны объяснили, что беспокоится не стоит, средства прорабатываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

"Как я уже сообщала, выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме", - рассказала она.

По словам Маляр, что касается дополнительных выплат, а именно выплат 30-100 тысяч гривен, они еще продолжают прорабатываться.

"Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите еще немного", - добавила замминистра.

Как сообщалось, в Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, принимает ли он участие в боевых действиях или нет.

Напомним, Верховная рада проголосовала новые выплаты гражданам, которые получили звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.

Также в СНБО опровергли фейк о якобы отмене выплат военнослужащим.

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