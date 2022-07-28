Задержка выплаты дополнительного вознаграждения ВСУ: в Минобороны дали разъяснение
Некоторые украинские военные еще не получили дополнительных выплат - 30-100 тысяч гривен. В Минобороны объяснили, что беспокоится не стоит, средства прорабатываются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.
"Как я уже сообщала, выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме", - рассказала она.
По словам Маляр, что касается дополнительных выплат, а именно выплат 30-100 тысяч гривен, они еще продолжают прорабатываться.
"Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите еще немного", - добавила замминистра.
Как сообщалось, в Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, принимает ли он участие в боевых действиях или нет.
Напомним, Верховная рада проголосовала новые выплаты гражданам, которые получили звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.
Также в СНБО опровергли фейк о якобы отмене выплат военнослужащим.
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