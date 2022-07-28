Затримка виплати додаткової винагороди ЗСУ: в Міноборони дали роз'яснення
Деякі українські військові ще не отримали додаткові виплати - 30-100 тисяч гривень. В Міноборони пояснили, що хвилюватись не варто, кошти опрацьовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.
"Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі", - розповіла вона.
За словами Маляр, що стосується додаткових виплат, а саме виплат 30-100 тисяч гривень, то вони ще продовжують опрацьовуватись.
"Це величезні обсяги проплат, тому вони триватимуть ще кілька днів. Ті, хто досі не отримав, не хвилюйтесь, почекайте ще трішки", - додала заступниця міністра.
Як повідомлялось, в Міністерстві оборони детально розповіли про те, як нараховується зарплата військослужбовця в залежності від того, приймає він участь у бойових діях чи ні.
Нагадаємо, Верховна рада проголосувала нові виплати громадянам, які отримали звання Герой України та орден Богдана Хмельницького.
Також в РНБО спростували фейк про нібито скасування виплат військовослужбовцям.
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