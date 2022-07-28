Затримка виплати додаткової винагороди ЗСУ: в Міноборони дали роз'яснення

Деякі українські військові ще не отримали додаткові виплати - 30-100 тисяч гривень. В Міноборони пояснили, що хвилюватись не варто, кошти опрацьовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram .

"Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі", - розповіла вона.

За словами Маляр, що стосується додаткових виплат, а саме виплат 30-100 тисяч гривень, то вони ще продовжують опрацьовуватись.

"Це величезні обсяги проплат, тому вони триватимуть ще кілька днів. Ті, хто досі не отримав, не хвилюйтесь, почекайте ще трішки", - додала заступниця міністра.