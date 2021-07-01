Задержка вылетов авиарейсов из Украины в Турцию: названа причина

Задержка авиарейсов происходит, как из Украины в Турцию, так и из Турции в Украину. В компании "Международные авиалинии Украины" объяснили причины смещения графика вылетов авиарейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.
Причинами в МАУ назвали:
Из-за этого авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.
В МАУ сообщили, что задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.
Также есть обновленная информация о рейсах из Киева в Анталию.
Начата посадка на рейсы:
Сейчас в терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" ожидают посадку в 14:00.
Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30.