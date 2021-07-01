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Задержка вылетов авиарейсов из Украины в Турцию: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Задержка авиарейсов происходит, как из Украины в Турцию, так и из Турции в Украину. В компании "Международные авиалинии Украины" объяснили причины смещения графика вылетов авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

Причинами в МАУ назвали:

  • резкое сезонное увеличение количества рейсов,
  • возобновление авиасообщения Турции с РФ, повлекшее существенное осложнение слотрегулирования.

Из-за этого авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

В МАУ сообщили, что задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.

Также есть обновленная информация о рейсах из Киева в Анталию.

Начата посадка на рейсы:

  • PS 5335 Киев-Анталия а/к "МАУ",
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ".

Сейчас в терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" ожидают посадку в 14:00.

Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30.

Напомним, график вылетов авиарейсов из Турции в Украину сдвинулся.

В частности, в аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию.

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