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В аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию: список

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Киев, Четверг 01 июля 2021 08:50
В аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию: список Фото: в "Борисполе" задерживают вылет рейсов в Турцию (David McNew/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию. Страна не предоставляет разрешение на это.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Задерживают такие рейсы:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Сообщается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

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