Затримка вильотів авіарейсів з України до Туреччини: названо причину

Затримка авіарейсів відбувається, як з України в Туреччину, так і з Туреччини в Україну. У компанії "Міжнародні авіалінії України" пояснили причини зсуву графіку вильотів авіарейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.
Причинами в МАУ назвали:
Через це авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.
У МАУ повідомили, що затримки торкнулися чартерних рейсів Київ-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія.
Також є оновлена інформація щодо рейсів з Києва в Анталію.
Розпочата посадка на рейси:
Наразі в терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікують на посадку о 14:00.
Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30.