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Задержка поездов из-за аварии в Житомирской области продолжается: о каких идет речь

Автор: Мария Кучерявец

Ряд поездов до сих пор курсирует по Украине с опозданием из-за схода вагонов в Житомирской области. Задержка составляет от 2 до 6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечает перевозчик, ликвидация последствий аварии уже почти выполнена, а уже с 10:00 открыто замедленное движение по данному участку.

Сейчас продолжается задержка поездов:

До 6 часов

Поезд №105 Киев - Одесса.

До 5 часов

  • №41 Днепр-Трускавец;
  • №771 Киев-Хмельницкий;
  • №110 Львов-Херсон.

До 4 часов

  • №769 Киев-Каменец-Подольский;
  • №357 Киев-Рахов;
  • №763 Киев-Одесса;
  • №747 Киев-Львов;
  • №145 Киев-Измаил;
  • №82 Ужгород-Киев;
  • №22 Трускавец-Харьков;
  • №138 Хмельницкий-Лисичанск;
  • №49 Киев-Трускавец;
  • №41 Трускавец - Днепр;
  • №50 Трускавец - Киев;
  • №770 Каменец - Подольский-Киев;
  • №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
  • №30 Ужгород-Киев;
  • №70/69 Мариуполь - Львов;
  • №69/70 Львов - Мариуполь;
  • №145 Измаил-Киев;
  • №772 Хмельницкий-Киев;
  • №134 Рахов-Николаев;
  • №88 Ковель-Новоалексеевка;
  • №771 Киев-Хмельницкий;
  • №139 Киев-Каменец-Подольский;
  • №715 Киев-Перемышль.

До 2 часов

№81 Киев-Ужгород.

Напомним, вчера возле поселка Чернорудка в Житомирской области произошла масштабная авария на железной дороге - с рельсов сошли грузовые вагоны, что повлекло задержку пассажирских поездов.

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