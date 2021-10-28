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Затримка потягів через аварію в Житомирській області триває: про які йде мова

Автор: Марія Кучерявець

Низка потягів ще досі курсує по Україні із запізненням через сходження вагонів у Житомирській області. Затримка складає від 2 до 6 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як зазначає перевізник, ліквідація наслідків аварії вже майже виконана, а вже з 10:00 відкритий уповільнений рух даною ділянкою.

Наразі триває затримка поїздів:

До 6 годин

Потяг №105 Київ - Одеса.

До 5 годин

  • №41 Дніпро - Трускавець;
  • №771 Київ - Хмельницький;
  • №110 Львів - Херсон.

До 4 годин

  • №769 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №357 Київ - Рахів;
  • №763 Київ - Одеса;
  • №747 Київ - Львів;
  • №145 Київ - Ізмаїл;
  • №82 Ужгород - Київ;
  • №22 Трускавець - Харків;
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ;
  • №49 Київ - Трускавець;
  • №41 Трускавець - Дніпро;
  • №50 Трускавець - Київ;
  • №770 Кам'янець-Подільський - Київ;
  • №14/114 Чоп, Солотвино - Київ;
  • №30 Ужгород - Київ;
  • №70/69 Маріуполь - Львів;
  • №69/70 Львів - Маріуполь;
  • №145 Ізмаїл - Київ;
  • №772 Хмельницький - Київ;
  • №134 Рахів-Миколаїв;
  • №88 Ковель - Новоолексіївка;
  • №771 Київ - Хмельницький;
  • №139 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №715 Київ - Перемишль.

До 2 годин

№81 Київ - Ужгород.

Нагадаємо, вчора біля селища Чорнорудка в Житомирській області сталася масштабна аварія на залізниці - з рейок зійшли вантажні вагони, що спричинило затримку пасажирських потягів.

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Укрзалізниця