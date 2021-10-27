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В Житомирской области вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии задержатся другие поезда

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Житомирская область, Среда 27 октября 2021 12:59
В Житомирской области вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии задержатся другие поезда Фото: поезда задерживаются из-за аварии в Житомирской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Возле поселка Чернорудка в Житомирской области произошла масштабная авария на железной дороге. Из-за нее задержатся пассажирские поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что с рельсов сошли 10 пустых вагонов грузового поезда. Из-за этого некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. В частности, поезд № 764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку - ориентировочно на 4 часа.

"О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства и призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте аварии повреждены габариты двух путей, причины схода вагонов расследуются.

Напомним, ранее на участке Фастов - Житомир комбайн попал под пассажирский поезд Бахмут - Львов.

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Укрзализныця Житомир Авария
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