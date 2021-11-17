Задержка до 6 часов. УЗ сообщила о сбое в графике поездов из-за ЧП под Харьковом

В связи с травмированием человека грузовым поездом в Харьковской области будут задерживаться такие рейсы:

№64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);

№8 Одесса - Харьков (2 часа);

№722 Киев - Харьков (40 минут).

В УЗ отмечают, что время задержки может измениться. Пассажиров просят следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадки на другие виды транспорта.

По данным KharkivToday, в среду, 17 ноября, в 05:10 на линию полиции поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Пирогово" в селе Огульцы Богодуховского района поезд сбил человека. Правоохранители віехали на место, где подтвердили информацию.

"При ударе женщину отбросило на смежные пути под поезд, который двигался навстречу. В данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются", - отметили в полиции.

Личность женщины и обстоятельства аварии установит следствие.