Задержка до 6 часов. УЗ сообщила о сбое в графике поездов из-за ЧП под Харьковом

На участке Полтава - Харьков из-за ЧП будет смещен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задержатся до 6 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.
В связи с травмированием человека грузовым поездом в Харьковской области будут задерживаться такие рейсы:
В УЗ отмечают, что время задержки может измениться. Пассажиров просят следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадки на другие виды транспорта.
По данным KharkivToday, в среду, 17 ноября, в 05:10 на линию полиции поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Пирогово" в селе Огульцы Богодуховского района поезд сбил человека. Правоохранители віехали на место, где подтвердили информацию.
"При ударе женщину отбросило на смежные пути под поезд, который двигался навстречу. В данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются", - отметили в полиции.
Личность женщины и обстоятельства аварии установит следствие.