УЗ сообщила о возможной задержке поездов: список

В Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка нескольких поездов. Причиной опоздания составов - работы по реконструкции путей на участке Мироновка - Им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"Укрзализныця выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка - им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", - говорится в сообщении.

Опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

Ориентировочное время задержки поездов будет составлять от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября.