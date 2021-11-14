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УЗ сообщила о возможной задержке поездов: список

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Воскресенье 14 ноября 2021 19:54
УЗ сообщила о возможной задержке поездов: список Фото: в Украине возможна задержка ряда поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка нескольких поездов. Причиной опоздания составов - работы по реконструкции путей на участке Мироновка - Им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка - им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", - говорится в сообщении.

Опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

  • Мироновка;
  • Пятихатки;
  • Тимково;
  • Бурты;
  • Херсон.

Ориентировочное время задержки поездов будет составлять от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября.

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Укрзализныця
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