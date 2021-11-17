Затримка до 6 годин. УЗ повідомила про збій у графіку потягів через НП під Харковом

У зв'язку з травмуванням людини вантажним потягом у Харківській області будуть затримуватись такі рейси:

№64 Київ - Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут - Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 Харків - Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород - Київ (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса - Харків (2 години);

№722 Київ - Харків (40 хвилин).

В УЗ зазначають, що час затримки може змінитися. Пасажирів просять стежити за оновленнями та інформувати провідників чи стюардів про необхідність пересадки на інші види транспорту.

За даними KharkivToday, у середу, 17 листопада, о 05:10 на лінію поліції надійшло повідомлення, що на залізничній станції "Пирогово" в селі Огульці Богодухівського району потяг збив людину. Правоохоронці виїхали на місце, де підтвердили інформацію.

"Під час удару жінку відкинуло на суміжні колії під потяг, який рухався назустріч. Наразі всі обставини ДТП встановлюються", - зазначили у поліції.

Особу жінки та обставини аварії встановить слідство.