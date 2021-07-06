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Задерживали украинских активистов в Крыму: двум "самообороновцам" объявили подозрение

Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма". Участникам организации грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно досудебным расследованием установлено, что двое подозреваемых, начиная с 2014 года были участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Вместе с другими членами организации, злоумышленники:

  • 26 февраля 2014 года задерживали украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины;
  • Угрожали гражданам Украины физической расправой, огнестрельным оружием;
  • Проводили незаконные обыски и проверки документов у граждан Украины;

Сейчас прокуратура АР Крыма идентифицировала почти 1,4 тысячи человек, которые были участниками незаконной группировки "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя".

Следствием установлено, что "самообороновцы" непосредственно причастны к:

  • захвату административных зданий;
  • захвату штаба Военно-Морских Сил Украины;
  • незаконного "референдума"
  • препятствованию журналистской деятельности;
Фото: Прокуратура АР Крыма объявила подозрение двум "самообороновцам" (facebook.com/prok.arkrym)

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Крымподозрениеактивисты