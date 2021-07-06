Задерживали украинских активистов в Крыму: двум "самообороновцам" объявили подозрение

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма". Участникам организации грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Согласно досудебным расследованием установлено, что двое подозреваемых, начиная с 2014 года были участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Вместе с другими членами организации, злоумышленники:
Сейчас прокуратура АР Крыма идентифицировала почти 1,4 тысячи человек, которые были участниками незаконной группировки "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя".
Следствием установлено, что "самообороновцы" непосредственно причастны к: