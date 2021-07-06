Затримували українських активістів в Криму: двом "самооборонівцям" оголосили підозру

Згідно з досудовим розслідуванням встановлено, що двоє підозрюваних, починаючи з 2014 року були учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Разом з іншими членами організації, зловмисники:

26 лютого 2014 року затримували українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України;

Погрожували громадянам України фізичною розправою, вогнепальною зброєю;

Проводили незаконні обшуки й перевірки документів у громадян України;

Наразі, прокуратура АР Криму ідентифікувала майже 1,4 тисячі осіб, які були учасниками незаконного групування "Самооборона Криму" й "Самооборона Севастополя".

Слідством встановлено, що "самооборонівці" безпосередньо причетні до:

захоплення адміністративних будівель;

захоплення Штабу Військово-Морських Сил України;

незаконного "референдуму"

перешкоджання журналістській діяльності;