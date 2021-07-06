Затримували українських активістів в Криму: двом "самооборонівцям" оголосили підозру

Прокуратура АР Криму повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Криму". Учасникам організації загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Згідно з досудовим розслідуванням встановлено, що двоє підозрюваних, починаючи з 2014 року були учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Разом з іншими членами організації, зловмисники:
Наразі, прокуратура АР Криму ідентифікувала майже 1,4 тисячі осіб, які були учасниками незаконного групування "Самооборона Криму" й "Самооборона Севастополя".
Слідством встановлено, що "самооборонівці" безпосередньо причетні до: