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Затримували українських активістів в Криму: двом "самооборонівцям" оголосили підозру

Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура АР Криму повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Криму". Учасникам організації загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з досудовим розслідуванням встановлено, що двоє підозрюваних, починаючи з 2014 року були учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Разом з іншими членами організації, зловмисники:

  • 26 лютого 2014 року затримували українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України;
  • Погрожували громадянам України фізичною розправою, вогнепальною зброєю;
  • Проводили незаконні обшуки й перевірки документів у громадян України;

Наразі, прокуратура АР Криму ідентифікувала майже 1,4 тисячі осіб, які були учасниками незаконного групування "Самооборона Криму" й "Самооборона Севастополя".

Слідством встановлено, що "самооборонівці" безпосередньо причетні до:

  • захоплення адміністративних будівель;
  • захоплення Штабу Військово-Морських Сил України;
  • незаконного "референдуму"
  • перешкоджання журналістській діяльності;
Фото: Прокуратура АР Криму оголосила підозру двум "самооборонівцям" (facebook.com/prok.arkrym)

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