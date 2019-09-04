Прокуратура задержала банду воров-иностранцев

Правоохранители Киевской области задержали организованную группировку, которая занималась разбоями и кражами по всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что злоумышленников было трое. Кроме разбойных нападений, они также занимались кражами ювелирных украшений и денег.

"Установлено, что трое граждан Грузии систематически совершали кражи денежных средств и ювелирных украшений из помещений и совершали разбойные нападения на граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили у мужчин ювелирные украшения, телефоны, отмычки, рации, орудия для взлома окон и дверей, а также одежду и обувь, которую они использовали во время преступной деятельности.

Сообщается, что злоумышленники задержаны на территории Одессы и Николаева. Следственные действия продолжаются. Участникам группировки инкриминируется совершение уголовных преступлений, по ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 3 сентября из Николаевской колонии №50 во Львовской области, сбежали двое осужденных. Преступникам 20 и 27 лет.

Ранее сообщалось, что Елену Зайцеву, одну из виновниц дорожно-транспортного происшествия в Харькове, жертвами которого стали 6 человек, этапировали в колонию в Днепропетровской области. Она приговорена к 10 годам лишения свободы.