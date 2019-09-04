В Одесі та Миколаєві затримали учасників банди злодіїв-іноземців

Правоохоронці Київської області затримали організовану групу, яка займалася розбоями і крадіжками по всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Зазначається, що зловмисників було троє. Крім розбійних нападів, вони також займалися крадіжками ювелірних прикрас та грошей.

"Встановлено, що троє громадян Грузії систематично вчиняли крадіжки грошових коштів та ювелірних прикрас з приміщень і скоювали розбійні напади на громадян", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили у чоловіків ювелірні прикраси, телефони, відмички, рації, знаряддя злому вікон і дверей, а також одяг і взуття, яку вони використовували під час злочинної діяльності.

Повідомляється, що зловмисники затримані на території Одеси та Миколаєва. Слідчі дії тривають. Учасникам угруповання інкримінується скоєння кримінальних злочинів, за ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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