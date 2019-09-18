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Задержанный за убийство трех работников АЗС оказался их коллегой

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 19:37
Задержанный за убийство трех работников АЗС оказался их коллегой
Фото: место инцидента (novosti-n.org)

Он расстрелял коллег из-за неприязненных отношений

Задержанный за убийство трех работников на автозаправочной станции (АЗС) в Николаеве оказался их коллегой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Отмечается, что 48-летний злоумышленник, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за неприязненных отношений.

Он был их коллегой по работе. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 "Умышленное убийство двух или более лиц" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Также известно, что погибших (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка он не смог.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция Николаева перекрыла все выезды из города в связи с этим убийством.

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