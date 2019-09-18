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В Николаеве перекрыты все выезды из города из-за тройного убийства на заправке

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 16:52
В Николаеве перекрыты все выезды из города из-за тройного убийства на заправке
Фото: место инцидента (mk.npu.gov.ua)

Полиция рассматривает все возможные версии убийства

Полиция Николаева перекрыла все выезды из города в связи с тройным убийством, которое было совершено на одной из заправок города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Николаевской области.

По сообщению полиции, в городе введена специальная операция "Сирена". Все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На данный момент полиция рассматриваются все версии убийства.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., через личные неприязненные отношения, а также во время внезапно возникшего конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 сентября, около 12:20 на одной из автозаправочных станций Николаева были обнаружены тела троих работников АЗС - механика, оператора и кассира. Известно, что тела погибших обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа.

Также РБК-Украина сообщало, что 18 сентября в Запорожской области у входа админздание местного совета застрелили председателя территориальной общины Дмитрия Кириллова.

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