Задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, где скрывался кум Путина

Охранник представился как Андрей Валерьевич Таран. Он рассказал все подробности побега Медведчука из Украины.

"23 февраля 2022 года в час ночи я совершил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг нашего объекта по улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом", - сказал он.

Однако, в третий раз они уже выехали уже из дома вместе с Медведчуком. В частности, спустившись вниз по улице Монтажников они пересели в другую машину, в которой был незнакомый мужчина, по имени Богдан.

"По прибытии на новый адрес по ул. Яслинская 11-в, он нас оставил, вернулся через 20-30 минут, привезя с собой повара", - добавил он.

По словам охранника, в его обязанности входила охрана дома, и самого Медведчука.

"Здесь мне была рассказана "легенда" - что этот дом арендует семейная пара из Италии, по имени Сандро и Света", - сказал он.

По словам охранника, в общении с женой Оксаной Марченко Медведчук вспоминал, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Как следует из показаний Тарана, все время Медведчук находился в Киеве, до момента, когда была попытка окончательного побега.

Охранник сказал, что Медведчук сообщил, что за ним должны приехать военные. Через некоторое время приехал человек в черной одежде с желтым пакетом. Они поднялись наверх, за 10 минут вышли, Меведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке.

Также Медведчук рассказывал жене, что его побег готовит ФСБ, скорее всего, из-за Приднестровья, потому что Беларусь и Россия уже закрыты.

Кроме того, Медведчука ждало 2 машины, политик сел в одну из них и попрощался словами "спасибо, ждите дальнейших указаний".