Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна

Служба безпеки України затримала особистого охоронця Віктора Медведчука. Він розповів, де переховувався кум Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Охоронець представився як Андрій Валерійович Таран. Він розповів усі подробиці втечі Медведчука з України.
"23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича два виїзди навколо нашого об'єкта по вулиці Медвинській для присипляння пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об'єктом", - сказав він.
Однак, втретє вони вже виїхали вже з будинку разом з Медведчуком. Зокрема, спустившись униз по вулиці Монтажників вони пересіли в іншу машину, в якій був незнайомий чоловік, на ім'я Богдан.
"Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11-в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привізши з собою кухаря", - додав він.
За словами охоронця, до його обов'язків входила охорона будинку, і самого Медведчука.
"Тут мені була роказана "легенда" - що цей будинок орендує сімейна пара з Італії, на ім'я Сандро та Свєта", - сказав він.
За словами охоронця, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Як випливає зі свідчень Тарана, весь час Медведчук перебував у Києві, до моменту, коли була спроба остаточної втечі.
Охоронець сказав, що Медведчук повідомив, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Меведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.
Також Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.
Окрім того, Медведчука чекало 2 машини, політик сів в одну з них і попрощався словами "дякую, чекайте на подальші вказівки".
Раніше ми повідомляли, що Віктора Медведчука затримано.
Також ми писали, що Медведчука затримали в Київській області, його супроводжували українські правоохоронці.
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