Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна

Охоронець представився як Андрій Валерійович Таран. Він розповів усі подробиці втечі Медведчука з України.

"23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича два виїзди навколо нашого об'єкта по вулиці Медвинській для присипляння пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об'єктом", - сказав він.

Однак, втретє вони вже виїхали вже з будинку разом з Медведчуком. Зокрема, спустившись униз по вулиці Монтажників вони пересіли в іншу машину, в якій був незнайомий чоловік, на ім'я Богдан.

"Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11-в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привізши з собою кухаря", - додав він.

За словами охоронця, до його обов'язків входила охорона будинку, і самого Медведчука.

"Тут мені була роказана "легенда" - що цей будинок орендує сімейна пара з Італії, на ім'я Сандро та Свєта", - сказав він.

За словами охоронця, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Як випливає зі свідчень Тарана, весь час Медведчук перебував у Києві, до моменту, коли була спроба остаточної втечі.

Охоронець сказав, що Медведчук повідомив, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Меведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.

Також Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Окрім того, Медведчука чекало 2 машини, політик сів в одну з них і попрощався словами "дякую, чекайте на подальші вказівки".