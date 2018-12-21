Издевавшийся над задержанными полицейский в Харькове хочет вернуться на службу

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Майор полиции также планирует взыскать средний заработок за время вынужденного прогула

Один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться в должности и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула. Об этом говорится в постановлении Харьковского окружного административного суда, передает РБК-Украина.

Так, истец просит признать незаконным и отменить приказ начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, генерала полиции третьего ранга Олега Беха об увольнении из Национальной полиции Украины.

Также майор полиции намерен восстановиться в должности начальника сектора патрульной полиции № 3 патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в области. Кроме того, полицейский просит взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.

Однако, стороны не прибыли не подготовительное заседание. Истец также направил в суд заявление о том, что 11.12.2018 полицейский должен быть освобожден из-под стражи в связи с внесением залога. В итоге суд отложил подготовительное судебное заседание, учитывая неявку сторон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейские жестоко били людей и требовали от них взятки. Ранее прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

Так, по данным следствия, вымогательство происходило по примерно одинаковой схеме. Полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал". Они подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью те прибыли в Харьков. Потом приглашали их в служебную комнату, где обыскивали личные вещи и угрожали штрафами или лишением социальных выплат за то, что доставленная якобы нарушила закон, чтобы избежать этого, женщины должны были заплатить деньги.