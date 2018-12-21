Затриманий на знущаннях поліцейський у Харкові хоче повернутися на службу

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Майор поліції також планує стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу

Один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу. Про це йдеться в ухвалі Харківського окружного адміністративного суду, передає РБК-Україна.

Так, позивач просить визнати незаконним та скасувати наказ начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерала поліції третього рангу Олега Беха про звільнення з Національної поліції України.

Також майор поліції має намір відновитися на посаді начальника сектору патрульної поліції № 3 патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в області. Окрім того, поліцейський просить стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Однак, сторони не прибули не підготовче засідання. Позивач також направив в суд заяву про те, що 11.12.2018 поліцейський має бути звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави. Зрештою, суд відклав підготовче судове засідання, враховуючи неявку сторін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей та вимагали від них хабарі. Раніше прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Так, за даними слідства, вимагання відбувалося за приблизно однаковою схемою. Поліцейські несли службу на станції метро "Південний вокзал". Вони підходили до жінок, які виглядали як приїжджі і під приводом перевірки документів починали з’ясовувати, з якою метою ті прибули до Харкова. Потім запрошували їх до службової кімнати, де обшукували особисті речі і погрожували штрафами або позбавленням соціальних виплат за те, що доставлена начебто порушила закон, аби уникнути цього, жінки мали заплатити гроші.